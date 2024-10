Reggina, il presidente Gallo parla di allenatore, acquisti e ritiro

Un attimo dopo l’assegnazione del centro sportivo S. Agata alla Reggina, i colleghi di Gazzetta del Sud, hanno posto alcune domande al presidente Gallo, presente e felice per l’esito del bando. Il primo punto toccato ovviamente la questione allenatore: “Un allenatore lo avremo sicuro, adesso posso darvene solo l’identikit.

Un allenatore che conosce bene la categoria, che possibilmente l’ha già vinta e non soltanto una volta, senza commettere l’errore che abbiamo fatto per Drago.

A brevissimo saprete chi sarà, non so il giorno preciso, se all’inizio della settimana entrante, ma a breve e non possiamo avviare la campagna acquisti fino a quando non ci sarà l’allenatore che sceglierà i giocatori con il direttore sportivo Taibi.

Giocatori di categoria, cercheremo i migliori per ogni settore, una bella squadra competitiva è nei nostri piani. La Reggina dovrà partire il prossimo campionato per vincere. Vareremo una compagine che all’unanimità dovrà essere indicata come favorita, sennò sarà un sommo dispiacere.

L’allenatore stabilirà la sede del ritiro che possa essere il S. Agata o meno. Mi parlano di Gambarie, se ci sono le strutture perchè no?”.

