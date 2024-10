Reggina, Taibi: ‘Nostra spina dorsale con elementi esperti e di categoria’

Si procederà per tappe. Il primo passo sarà chiudere con il nuovo allenatore ed attraverso i dialoghi tra le parti, capire quali degli attuali giocatori potranno proseguire il loro percorso con la Reggina e chi invece no. Da quel momento si andrà sulla scelta di quegli elementi che come profili il DS Taibi ha già ben individuato.

Storicamente ed in qualsiasi categoria, è sempre la spina dorsale quella da costruire nel miglior modo possibile, perchè è da quell’asse che ne scaturisce la forza e la qualità. “La nostra spina dorsale dovrà contare calciatore di categoria ed esperti, l’attaccante che ho puntato è da doppia cifra”.

Sono queste le recenti dichiarazioni del DS e su questa idea che verrà costruita la nuova Reggina.