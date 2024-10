Calciomercato – Reggina su Donnarumma, parla l’agente del calciatore

Il calciomercato non si ferma mai. O meglio, il regolamento ne impone due sessioni circoscritte a determinati periodi, ma di fatto i contatti ed i confronti avvengono tutti i giorni di tutto l’anno. E’ compito dei DS guardarsi intorno, girare per i vari campi, individuare quei calciatori che possano fare al caso della propria squadra. E’ così anche per Massimo Taibi che si appresta a costruire la Reggina della prossima stagione e tra gli obiettivi prescelti, c’è anche quell’esterno sinistro che tanto è mancato nel campionato da poco concluso.

Facile individuare il migliore, perchè il suo rendimento da anni è altissimo e proprio contro la squadra amaranto, ha mostrato in tutte le circostanze le sue grandi qualità. Parliamo di Daniele Donnarumma, sul quale, però, la concorrenza è agguerritissima, compreso lo stesso Monopoli che ne detiene il cartellino e che non intende mollarlo. A tuttocalciopuglia.com ne ha parlato il suo agente Gianfranco Cicchetti:

“Ha disputato una stagione estremamente positiva, è stato continuo per tutto il campionato, nonostante l’infortunio alla mano gli abbia tolto almeno 7-8 partite. Ad oggi è uno dei migliori laterali sinistri dell’intera categoria, a 27 anni ha raggiunto la piena maturazione tecnico-fisica e una personalità adeguata all’importanza che ha nella sua squadra. È molto legato a Monopoli, alla squadra e alla dirigenza. Si trova benissimo ed ha, insieme al sottoscritto, un ottimo rapporto con il club. Ha un altro anno di contratto ma stiamo parlando da giorni circa un eventuale prolungamento. Allo stesso tempo devo confidarvi che diverse squadre, sia di B che di C, hanno manifestato interesse per il ragazzo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane”.

