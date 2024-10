Taibi: ‘Ho la Reggina nel sangue. Vogliamo attaccante da doppia cifra’

Curiosità tanta, fino a quando non verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Toscano e Colantuono in cima alla lista, in questi giorni verrà dato il saluto con tanto di ringraziamento a mister Cevoli, poi si procederà ad ufficializzare il tecnico. Il DS Taibi ha rilasciato una intervista ai colleghi di Gazzetta del Sud, questi alcuni passaggi:

“Siamo ancora in fase di valutazione. Abbiamo idee abbastanza chiare e al momento opportuno comunicheremo la nostra decisione.

I tifosi sono stati eccezionali, soprattutto nella ultima parte della stagione. Mi sento uno di loro. Ho la Reggina nel sangue, questa città mi ha stregato. Dobbiamo ripartire dai 15 mila della gara interna col Monopoli. Sogno di rivedere la formazione amaranto in serie A.

Per il ritiro vogliamo che la Reggina rimanga in città. Sull’argomento ci confronteremo anche con l’allenatore e prenderemo una decisione. Probabilmente avremo la gestione del centro sportivo.

Stiamo seguendo tanti calciatori. I profili sono tracciati, l’esplorazione ha un orizzonte largo. Ci piace Donnarumma, ma non esiste solo lui nel ruolo di esterno. È bravo pure Awaua che però è un centrocampista centrale. Siamo attenti a tutti i movimenti. La spina dorsale della squadra dovrà essere composta da giocatori di esperienza. Non prenderemo solo ragazzi di belle speranze. Vorremmo un attaccante che conosca a fondo la categoria, da doppia cifra”.

Leggi anche