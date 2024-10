Reggina, Gallo e Iiriti hanno individuato la figura di riferimento della società

Il futuro della Reggina nella mani di Luca Gallo, ma anche di Massimo Taibi. Dal punto di vista economico l’intervento dell’imprenditore romano è stato risolutore, da quello tecnico ci si è affidati con una fiducia totale all’attuale direttore sportivo. Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dal DG Vincenzo Iiriti riguardo la figura del dirigente palermitano, al quale è stato consegnato un budget rilevante per l’irrobustimento dell’attuale organico, con l’idea di raggiungere quello che è possibile in questa stagione, ma anche la prospettiva di costruire una ossatura solida per quella futura. Due sessioni di mercato totalmente differenti sotto tutti i punti di vista. Per la prima Taibi ha dimostrato capacità e conoscenze, visti i risultati ottenuti in questa prima parte del campionato, in questa seconda aumentano le responsabilità, anche perchè gli esborsi saranno differenti e quindi diventa indispensabile ridurre al minimo gli errori.

Ma c’è di più. Perchè per bocca sempre di Vincenzo Iiriti, a Massimo Taibi oltre la stima manifestata, verrà proposto un contratto pluriennale, a dimostrazione di una fiducia smisurata. Sarà lui il riferimento della nuova proprietà, sarà lui l’uomo di riferimento della società.