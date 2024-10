Luca Gallo: ‘Reggina società sana. Pensavo di avere una squadra da vertice’

Torna a parlare il presidente della Reggina Luca Gallo. Sul Corriere dello Sport l’intervista sul mondo Reggina, gli obiettivi, l’attuale momento. Questi alcuni passaggi:

“La Reggina è una società sana, d’altra parte non si sfugge ai controlli rigorosi della Covisoc. Per quanto riguarda invece gli aspetti sportivi siamo in ritardo. I tifosi e io per primo immaginavamo cose diverse. C’è da migliorare molto e in fretta. Toscano ci ha fatto vincere il campionato di serie C ed è una persona perbene. Non potendo sostituire il presidente e 30 giocatori si è deciso di esonerare lui per dare una scossa. Scelta dolorosa”.