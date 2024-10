Reggina: un nuovo arrivo per un’altra uscita a sorpresa

Direttore, oltre Di Chiara che è già arrivato, Cionek e Vasic annunciati, c’è da aspettarsi altro? Questa la domanda del giornalista di Citynow Roberto Foti rivolta al direttore sportivo Massimo Taibi. Un sorriso, una pausa, poi la risposta: “Vedremo. Con un difensore e un attaccante potremmo essere completi. Ma sto valutando un’altra entrata“. Chi può essere ed in quale ruolo? Dopo aver messo sul mercato Sounas un pò a sorpresa, seppur con la motivazione spiegata in conferenza, un altro giocatore amaranto, protagonista della grande stagione che ha portato la Reggina in serie B, potrebbe essere in uscita.

Parliamo di Desiderio Garufo, esterno destro, giocatore fortemente voluto nella passata stagione da mister Toscano e meglio conosciuto come mister promozioni, per averne messe insieme ben cinque nella sua carriera, quattro dalla C alla B. Su di lui c’è un interessamento forte del Catanzaro e non solo, la Reggina sarebbe disposta a metterlo tra le operazioni in uscita, ma tra la proposta dei giallorossi e l’ok della società amaranto, ci dovrà essere la disponibilità dello stesso Garufo, ricordando il rinnovo di contratto avvenuto nei primi mesi del 2020. Se l’operazione dovesse andare in porto, la Reggina avvierà la trattativa per un nuovo esterno. Già individuato? Probabilmente si.