Reggina, Taibi: ‘Domani incontrerò un calciatore. Se ho sentito ancora Raiola? Si, ieri’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, a tre giorni dall’esordio in Serie B della Reggina (in quel di Salerno alle ore 14:00) è intervenuto in conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti è avvenuto nella sala stampa allo Stadio Oreste Granillo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Charpentier si allenerà domani. Fossimo rimasti in C, il capitale non ci sarebbe stato. Non andremo a spendere soldi per i giovani, ci chiedono la luna. Investiremo nel settore giovanile, e ci creiamo quelli che poi saranno quelli del vivaio.” “Se sento ancora Raiola? Certo, ma non parliamo solo di calcio”

“Noi siamo su Cionek, lo incontrerò domani per capire se ci sono le possibilità per chiudere. Marchi? Deciderà lui in quale squadra andare.”