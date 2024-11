Reggina: mister Gautieri esalta i meriti di Inzaghi, Taibi e ricorda quella chiamata…

Una buona carriera da calciatore, un buon avvio anche in quella da tecnico vissuta successivamente tra alti e bassi fino alla stagione scorsa con la conquista dei play off sulla panchina dell’Avellino. Carmine Gautieri è stato intervistato da Gazzetta del Sud, partendo da quel mancato arrivo sulla panchina della Reggina: “E’ vero, dopo l’esonero di Cevoli ci fu una chiamata, ma poi la società decise di puntare su Drago. Detto questo, mi avrebbe fatto piacere venire a Reggio. Ho avuto modo di seguire qualche partita della Reggina, sono rimasto piacevolmente impressionato dalla qualità di questo gruppo che produce un buon calcio. Merito di Inzaghi, tecnico top per la categoria. I successi non nascono mai per caso e faccio anche i complimenti al mio amico Massimo Taibi che lavora a 360 gradi. E’ un direttore sportivo competente e lo sta ampiamente dimostrando. Ha agito sul mercato allestendo un organico competitivo, in più la Reggina ha una proprietà forte che è riuscita in soli cinque mesi a riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi”.

