La Reggina esce allo scoperto. Taibi: ‘Incontrerò due procuratori’

Reggina come tutto il campionato di serie C fermo per lo stop imposto dalla Lega Pro che ha deciso di scioperare come forma di protesta verso il Governo riguardo la richiesta di defiscalizzazione. Si è parlato comunque di Reggina a “Passione Amaranto”, la trasmissione in onda sui canali ufficiali della società amaranto. Tra gli ospiti telefonici il DS Taibi, inevitabile l’argomento mercato:

“Il mercato. Domani vedrò un procuratore, il 26 un altro. Per quello che stiamo facendo la squadra sembrerebbe perfetta, abbiamo un organico importante ed un allenatore importante, ma questo gruppo è migliorabile. Faremo due innesti per non avere rimpianti più avanti in caso di infortuni, squalifiche o cali di forma. Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, solo se qualcuno dopo questi arrivi ci chiederà di andare via, lo faremo, altrimenti non fa differenza un organico come il nostro con qualche giocatore in più.

Non abbiamo bisogno di fare molto, chi lo farà è perchè a luglio non ha fatto le cose bene. Il Bari? Può rinforzarsi è normale, noi abbiamo dieci punti di vantaggio e dobbiamo sfruttarli.

Contento del mio lavoro? Come potrei non esserlo visti i risultati, ma lo sarò completamente se a fine stagione raggiungeremo il nostro obiettivo, altrimenti sarà un lavoro a metà”.