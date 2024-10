Reggina-Genoa: prevendita biglietti settore ospiti, il dato attuale

Per Reggina-Genoa è prevista una bella cornice di pubblico. Dovrebbero essere più di 10.000 i tifosi amaranto presenti sugli spalti del Granillo visto l’avvio della prevendita, ma anche sponda rossoblu faranno sentire la loro presenza i tifosi del Genoa, sempre in molti al Marassi con più di 20.000 spettatori a partita ma anche in trasferta.

Dopo l’apertura del settore ospiti, sono al momento 214 i biglietti venduti, un numero destinato a crescere, da capire quanto, tenuto conto che la chiusura della prevendita è programmata per domenica sera alle 19,00.