La Reggina omaggia il professor Zangrillo, presidente del Genoa

In prima linea per combattere un nemico tanto invisibile quanto letale. In prima linea per salvare tantissime vite in un momento drammatico per la nostra nazione.

In occasione della gara casalinga contro il Genoa, la Reggina renderà omaggio al Professor Alberto Zangrillo, presidente del club ligure, il quale ha fornito un contributo medico-scientifico importantissimo nella lotta al Covid 19.

