Energia, Occhiuto diffida Arera: ‘Costi più bassi’

“Se una regione produce più energia da fonti rinnovabili i cittadini e le imprese di quella regione paghino l’energia a un prezzo inferiore. Ho appena diffidato Arera, l’authority che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe.

Qualche anno fa si era stabilito che, dal 2025, il prezzo dell’energia dovesse funzionare per zone, perché se c’é una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili è giusto che quella energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Questa riforma è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video diffuso sui propri canali social.



“Dove si producono più rinnovabili lì l’energia elettrica deve costare di meno. Il vantaggio – conclude Occhiuto – si deve vedere in bolletta”.