Festa della Luce a Villa San Giovanni, due giorni nel nome di Francesco Talia
Il 23 e 24 giugno Piazza Valsesia ospita musica, talk e solidarietà per sostenere la Scuola dei mestieri in Costa d’Avorio
23 Giugno 2026 - 18:49 | Redazione
A Villa San Giovanni torna la Festa della Luce, in programma il 23 e 24 giugno 2026 in Piazza Valsesia. Due giornate di musica, confronto e solidarietà dedicate a Francesco Talia, figura molto amata dalla comunità villese.
La manifestazione, dal titolo “Insieme a Francesco Talia”, nasce per continuare a far vivere i valori che hanno segnato il suo percorso: cultura, partecipazione, uguaglianza, pace e attenzione verso gli altri.
Solidarietà e memoria
Anche quest’anno l’iniziativa sostiene la raccolta fondi per la Scuola dei mestieri in Costa d’Avorio, progetto avviato da Francesco insieme alla Bandafalò. Un’opera che, una volta completata, porterà il suo nome.
Nel programma anche il talk “Stretto centro del Mediterraneo”, dedicato ai temi dell’attualità, della pace, delle resistenze e del territorio, con un riferimento anche al dibattito sul Ponte sullo Stretto.
Musica in Piazza Valsesia
Sul palco, nella prima giornata, si alterneranno tra gli altri Nuntereggiu più, Mimì Sterrantino, Aldo Gurnari e Musicofilia, The Soul Man Blues Band, Tierra de Ritmo, Gino Mattiani, Daniele Paone, Mario Ferrara, Bruno Milasi, Katia Croceè, Antonio Fiume, Giuseppe Manti, Roberto Giriolo e Fortunato Trefiletti.
Il 24 giugno spazio invece a Antonio Freno, Alabama Tree, Mousikarche, Light Chili, Swamp and Dirty Water, Mattanza, Kento & Mad Simon-Mczara, Sicula Afro Family e al dj set di Alex Perdido.
La Festa della Luce è promossa dall’associazione Ensemble, nata dall’unione di Nuvola Rossa, Bandafalò e Teatro Primo. Un appuntamento che non vuole limitarsi al ricordo, ma continuare il cammino iniziato da Francesco Talia.
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