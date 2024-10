Reggina-Genoa: penultima giornata di prevendita. Il dato sale ancora

Il fascino del posticipo contro quella che viene indicata come la squadra più forte del campionato

Un penultimo giorno di prevendita che ha fatto registrare un discreto movimento ai botteghini e sul circuito online nonostante fosse domenica. I tifosi della Reggina ci tengono ad essere presenti al Granillo perchè la sfida contro il Genoa affascina, oltre a mettere di fronte agli amaranto quella che viene indicata come la squadra più forte del campionato. Sicuramente al momento lo è tra le compagini che si esibiscono in trasferta, avendo perso solo una volta e vinto in cinque circostanze, ma al suo cospetto troverà un gruppo di calciatori, che vuole farsi valere e riscattare quell’inaspettato passo falso di due settimane addietro contro il Perugia. La Reggina è anche a digiuno di vittorie da tre turni dove è stato conquistato un solo punto, a Cagliari, e nonostante questo è rimasta comunque nei quartieri alti di una classifica corta nella parte che conta, Frosinone a parte. Ad un giorno dal match sono quasi 7000 i biglietti staccati che uniti ai 4130 abbonati fanno superare al momento quota 11.000.