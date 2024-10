Reggina-Genoa: la probabile formazione rossoblu. Coda intoccabile

Un organico di altissimo livello che, come dice mister Inzaghi, farebbe la sua figura anche nella massima serie. Il Genoa è certamente la compagine più forte della cadetteria almeno per quello che riguarda la qualità dei calciatori presenti in rosa, ma la serie B oltre ad essere imprevedibile è anche difficile ed equilibrata e questo Blessin lo ha capito attraverso quei quattro pareggi casalinghi sulle cinque gare disputate. Esattamente l’opposto di quanto invece la squadra riesce a costruire in trasferta, vittoriosa per cinque volte su sei match. Fuori per infortunio Ekuban, Pajac e lo squalificato Badelj, questo dovrebbe essere il 4-2-3-1 che andrà schierare il tecnico rossoblu:

La probabile formazione rossoblu

GENOA: Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman; Jagiello, Gudmundsson, Aramu; Coda. All. Blessin.