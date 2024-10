Reggina-Genoa: la probabile formazione amaranto. Inzaghi cambia, ma dove?

L'allenatore amaranto ha anticipato che modificherà l'undici iniziale. Non sono da escludere sorprese

E’ il giorno di Reggina–Genoa. Sarà l’ultima partita della dodicesima di campionato ed è certamente il match più atteso. Da una parte gli amaranto intenzionati a tornare al successo che porterebbe Menez e compagni al secondo posto proprio al fianco del Genoa, dall’altra la compagine di Blessin pronta a rispondere ad un Frosinone che al momento sembra voler fare il vuoto alle proprie spalle. Mister Inzaghi ha anticipato dei cambi in formazione, quindi ballottaggi possibili in difesa e sulle corsie esterne, anche se non sono da escludere altre sorprese.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Cionek (Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Ricci (Canotto), Menez, Rivas (Cicerelli). All. Inzaghi