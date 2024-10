Reggina, Gianni: “Gallo mi ha trasmesso la voglia di vincere in amaranto”

Reggina con l’obiettivo play-off a un passo ma ancora da conquistare. La vittoria sulla Casertana, con la splendida cornice del Granillo, non fa che aumentare l’entusiasmo in casa amaranto.

Ospite di ‘Momenti Amatanto’, trasmissione condotta da Michele Favano su Video Touring, il neo d.g. amaranto Andrea Gianni si è soffermato sul momento decisivo che attende la formazione di Cevoli.

“Il Granillo contro la Casertana è stato il dodicesimo uomo in campo, bellissimo vedere 10 mila spettatori che gioivano. Ancora non ho parlato con la squadra, giusto un saluto rapido con i giocatori che già avevo avuto in precedenza nella mia carriera. Cosa mi ha detto Gallo quando mi ha contattato? Abbiamo parlato 2 ore solo di Reggina, mi ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua voglia di vincere”.