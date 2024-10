Reggina, il ginocchio di Alessio Viola non va. Si è deciso per l’operazione?

A lungo inseguito dal DS Taibi nello scorso mercato estivo, Alessio Viola ha riabbracciato Reggio e la sua Reggina, dopo aver deciso per una riduzione del suo ingaggio, pur di tornare a casa. Una stagione partita in ritardo causa un infortunio, il lungo recupero, ma poche apparizioni da titolare per una condizione fisica mai al top.

Quattro reti realizzate in questo campionato ed un rendimento che ovviamente lo stesso giocatore immaginava diverso ma frenato proprio dai continui fastidi fisici. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’attaccante amaranto dovrebbe andare sotto i ferri per rimettere a posto il suo ginocchio e questo gli consentirebbe di risolvere il problema in maniera definitiva, a fronte di una cura che fino a questo momento non ha prodotto i risultati che tutti speravano.

Ad Alessio, verso il quale i tifosi nutrono grande affetto, un grosso in bocca al lupo e l’augurio di tornare presto all’interno di un rettangolo di gioco.