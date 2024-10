Penalizzazioni Reggina, Iiriti: “Siamo fiduciosi e ottimisti”. Come può cambiare la classifica

Dopo la straordinaria prestazione con il Catania, il rotondo punteggio e la conquista dei tre punti, un’altra partita altrettanto importante si gioca oggi in Tribunale ed a scendere in campo, questa volta, saranno gli avvocati della Reggina, che tenteranno di ridurre quanto più possibile la pesante penalizzazione in classifica che, in un solo colpo, ha fatto scivolare la squadra amaranto fuori dalla zona play off.

Il pool di professionisti, si batterà davanti alla Corte Federale d’Appello per discutere soprattutto sui primi due punti di penalizzazione ed in maniera ancora più dettagliata sulla recidiva, facendo leva, riguardo quest’ultimo aspetto, sulla richiesta di rateizzazione presentata entro i tempi stabiliti. Nell’elenco sottostante il dettaglio dei punti comminati alla società con il periodo di riferimento sui pagamenti non avvenuti entro i termini stabiliti:

– 2 punti per il mancato pagamento nei tempi stabiliti dei contributi luglio/agosto 2018

– 2 punti per il mancato pagamento nei tempi stabiliti per gli stipendi di settembre/ottobre 2018

– 2 punti per il mancato pagamento nei tempi stabiliti per i contributi settembre/ottobre 2018

– 2 punti di recidiva per il secondo mancato pagamento dei contributi entro i tempi stabiliti

Qualche settimana addietro il DG Vincenzo Iiriti si era così espresso riguardo l’udienza di oggi:

“Siamo fiduciosi e ottimisti abbiamo messo in campo tutti i mezzi possibili per ottenere una riduzione delle penalizzazioni, continuiamo ad operare per il bene della squadra e della Città di Reggio Calabria”.

Si punta molto sulla restituzione di almeno due punti ed in virtù di questa ipotesi la Reggina salirebbe in classifica a quota 38, quindi a soli tre punti dalla zona play off. Questa l’eventuale nuova graduatoria:

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 54

Potenza 46

V. Francavilla 42

Viterbese 41

Monopoli 41

Vibonese 41

Casertana 41

Cavese 40

Sicula Leonzio 39

Reggina 38

Rende 37

Siracusa 29

Rieti 29

Bisceglie 28

Paganese 13