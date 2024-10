Reggina, giocata d’anticipo dei due grandi bomber per i 104 anni di storia

Come tutti i grandi bomber, anche questa volta hanno giocato d’anticipo. Coppia da brividi quella immortalata sul profilo facebook dell’ex attaccante Fulvio Simonini, insieme all’altro grande centravanti che ha fatto parte della storia della Reggina Emiliano Bonazzoli. 16 reti per il primo, storico ed indimenticabile quello nel derby al Celeste con il Messina, 42 per il secondo nelle stagioni trascorse con la maglia amaranto.

“In occasione dei 104 anni della Reggina, noi vi facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno”, questo il messaggio di auguri lanciato alla tifoseria, come detto, giocando d’anticipo così come tutti i grandi bomber. L’ennesima rete messa a segno da una straordinaria coppia gol.