Reggina, il giocatore fortemente voluto, alla ricerca del primo gol in amaranto

La concorrenza era elevata, tanto da far pensare ad un certo punto che il suo ritorno a Reggio Calabria sarebbe stato cosa impossibile. Determinanti le volontà delle parti, da un lato l’insistenza di Taibi verso Tiziano Tulissi ritenuto elemento prezioso per il tridente offensivo di mister Cevoli, dall’altro il desiderio del calciatore di indossare per il secondo anno consecutivo la maglia della Reggina.

L’esterno offensivo ha certamente rappresentato una delle note positive della passata stagione, giocatore dalle buone qualità tecniche, capace di creare superiorità numerica per le sue doti in fase di dribbling, abile negli assist.

L’unica nota stonata quello zero nella casella dei gol nonostante le ventinove presenze, non tutte da titolare e qualche rigore procurato che lui stesso avrebbe voluto battere, ma che in diverse circostanze non gli è stato consentito.

Motivo in più per partire con maggiore voglia, cercare la prima realizzazione con la Reggina, in una squadra che in questa stagione si presenta con un modulo differente, che potrebbe esaltare proprio le qualità di Tulissi.