Reggina, le situazioni dei giocatori in uscita. L’attaccante può arrivare grazie a Strambelli?

Con Davide Petermann ormai ad un passo dalla Vibonese, mentre Ungaro e Mastrippolito che andranno ad irrobustire l’organico del Bisceglie, le operazioni più complicate rimangono quelle dei giocatori con diverse richieste si, ma contrattualmente con una certa rilevanza economica che inevitabilmente porta a tempi più lunghi per le migliori soluzioni.

De Falco dovrebbe essere, tra i big, quello già pronto per una sistemazione. La Viterbese è la squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza ed a breve, forse domani, la pratica potrebbe essere chiusa.

Più complicata, molto più complicata la cessione di Baclet per il quale esistono realmente diversi interessamenti, ma troppe cose si devono incastrare per riuscire a condurli in porto. L’attaccante, oltre ad un ingaggio importante, è legato alla Reggina fino al giugno del 2021 e non sembra abbia intenzione di allontanarsi molto da casa (Lecce), in quella che sarebbe la sua nuova eventuale destinazione.

Su Strambelli c’è il forte interessamento del Pisa e da qui l’idea di poter inserire in questa operazione l’attaccante Eusepi, giocatore assolutamente di categoria anche se probabilmente non proprio il centravanti che la Reggina e Mimmo Toscano stanno cercando.

Leggi anche

Leggi anche