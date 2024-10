Reggina: individuato il giovane di valore del Milan

Il Ds Taibi si muove su più fronti per il mercato in entrata ed in uscita

“Ho preso Crisetig e sto parlando con Paolo Maldini“. Lo ha dichiarato in una recente intervista il Ds della Reggina Massimo Taibi. Precisando che i colloqui avuti e che ci saranno ancora con l’attuale responsabile dell’area tecnica del Milan, saranno incentrati sulla possibilità di portare in amaranto giovani di valore, ma già con qualche esperienza. Ed allora su Gazzetta del Sud si scrive di Tommaso Pobega, classe 99, centrocampista attualmente impegnato in serie B con il Pordenone, ottima la sua stagione, anche se il suo entourage ha smentito qualsiasi tipo di interesse (ilcalciocalabrese.it). E non è escluso che sempre dai rossoneri possa arrivare anche un giovane difensore.

Riguardo Crisetig, dovrebbe ormai trattarsi di una questione di giorni per la sua ufficializzazione.