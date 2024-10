Reggina, Taibi: ‘Ne prendiamo otto. Ho sentito Paolo Maldini’

Esce allo scoperto il Ds Massimo Taibi e sul quotidiano “Libero” parla di Reggina, di acquisti già fatti, di altri che se ne dovrebbero fare per rinforzare la squadra, dichiarazioni riprese da tuttoB: “Il nostro obiettivo è rinforzare la rosa con 7 o 8 calciatori ma al momento non siamo nemmeno al 30% del nostro lavoro. Abbiamo acquistato Crisetig e ho sentito il dt del Milan Paolo Maldini perchè ci interessano diversi giovani rossoneri in prestito in Serie A e B. Trattiamo anche Carnesecchi ma su di lui ci sono tanti club“.

