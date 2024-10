Reggina, i giovani amaranto in campo. Il week end di tutte le squadre

Ricco weekend per il vivaio amaranto. Tornano in campo, dopo la sosta, U17 ed U15. I ragazzi di mister Assumma, già certi della qualificazione alle fasi finali, sono a caccia del primo posto in classifica. La Berretti rende visita al Siracusa, mentre gli Under 15 Regionali saranno di scena a Caulonia. Ecco il programma del weekend:

BERRETTI NAZIONALI GIRONE E, 20^ GIORNATA: SIRACUSA-REGGINA, sabato 30 marzo 2019 ore 14:30, stadio “Nicola De Simone” – Siracusa (SR)

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 20^ GIORNATA: CATANZARO-REGGINA, domenica 31 marzo 2019 ore 12:30, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 20^ GIORNATA: CATANZARO-REGGINA, domenica 31 marzo 2019 ore 10:30, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

UNDER 15 REGIONALI CALABRIA, 24^ GIORNATA: S.E.L.E.S.-REGGINA, domenica 31 marzo 2019 ore 10:30 – Caulonia (RC)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2006: GALLICO-REGGINA, domenica 31 marzo 2019 ore 10, stadio “Nino Lo Presti” – Gallico (RC)

PULCINI 2009: CENTRO REGGIO JUNIOR-REGGINA, giovedì 4 aprile 2019 ore 16:15 – Reggio Calabria (RC)