Reggina giovanile – L’under 17 acciuffa il pari nel finale. Partita divertente

Nella gara di ritorno si dovrà necessariamente vincere per conquistare la semifinale

Giochi ancora aperti tra Reggina e Paganese dopo l’andata dei quarti di finale. Una gara divertente per lunghi tratti e due squadre che non si sono di certo risparmiate. Tra le fila amaranto a segno Rao, Provazza e Verteramo. Con il risultato maturato, i ragazzi allenati da mister Assumma dovranno necessariamente vincere in casa degli azzurrostellati. Di seguito il tabellino del match:

UNDER 17 SERIE C, ANDATA QUARTI DI FINALE

REGGINA-PAGANESE 3-3

Marcatori: 13′, 67′ Romito (P),42′ Rao (R), 60′ Provazza (R), 87′ Criscuola (P), 92′ Verteramo (R).

Reggina (4-3-3): Longo; Nemia, Pellicanò, Scalise, Criaco; Cama (76′ Ambrogio), Verteramo, Bezzon; Provazza, Domanico, Rao (80′ Scolaro). A disposizione: Stillitano, Zucco, Currò, Bongani, Tersinio, Puggioni, Misiti. Allenatore: Assumma.

Paganese (4-2-3-1): Bovenzi, Tomolillo, Orta, Cardinale, Di Palma; Del Gesso, Sepe; Gondola (61′ Granato), De Biase (46′ Criscuola), Paolino; Romito (82′ Naso). A disposizione: Sito, Quaglietta, Perretti, Picardi, Russo. Allenatore: Quaglietta.

Arbitro: Gemelli di Messina (Cardi di Locri e Panetta di Locri).

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Criaco (R),Scalise (R), Pellicanò (R), Domanico (R), Tomolillo (P), Del Gesso (P). Espulso: Bezzon (R). Recupero: 2′ pt, 4′ st.