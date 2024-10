La reggina Giusy Versace dal Parlamento in favore degli ‘invisibili’: “Date loro il reddito di cittadinanza”

La campionessa paralimpica reggina si espone in difesa degli 'invisibili', ovvero di chi è costretto a rinunciare al lavoro per motivi di forza maggiore

Giusy Versace dal Parlamento urla in favore degli ultimi. La campionessa paralimpica reggina, eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia, è intervenuta sulla questione del reddito di cittadinanza, misura simbolo del Movimento 5 Stelle pronto oramai a essere messo in pratica.

“Nel provvedimento del reddito di cittadinanza, si specifica che non hanno diritto a percepirlo chi ha dato le dimissioni volontarie dal proprio lavoro. In linea generale è un principio condivisibile ma ci possono essere delle eccezioni. Se una persona ha dato le dimissioni dal lavoro perchè non è più autosufficiente a causa di un incidente, o deve offrire assistenza a un suo familiare convivente, per quale motivo non dovrebbe percepire il reddito di cittadinanza?”, chiede Giusy Versace in Aula.

La campionessa paralimpica reggina si espone in difesa degli ‘invisibili’, ovvero di chi è costretto a rinunciare al lavoro per motivi di forza maggiore. “Il reddito di cittadinanza in teoria dovrebbe combattere disuguaglianza e impoverimento, lo Stato invece ‘premia’ in questo modo chi vive enormi difficoltà? Invito i rappresentanti del Governo a una seria riflessione, pensateci e rivedete questo comma”, sottolinea Giusy Versace in chiusura tra gli applausi del Parlamento.

