Reggina: gli auguri di Amoruso ed i complimenti al presidente Gallo

"Per tutti noi è un Natale speciale. Non mollate sono con voi"

Nella puntata speciale di “Vai Reggina”, in onda sui canali ufficiali della società amaranto, l’intervento del grande ex attaccante Nicola Amoruso: “Ci tenevo a fare i miei auguri di buon Natale a tutti i tifosi amaranto. Questo è un Natale speciale perchè la Reggina ci sta regalando grandissime emozioni. Il campionato è lungo e difficile e per questo c’è bisogno del sostengo di tutti. Seppur a distanza seguo con attenzione e particolare affetto le vicende della nostra squadra. Siamo tornati tutti a sognare ed è giusto che la Reggina torni anche nelle categorie che merita. Il presidente Gallo ha ricostruito una società modello, da tifoso, da grande appassionato ed è sempre con amore e passione che si ottengono i risultati. Un bravo al DS Taibi, al tecnico Toscano, un grande, conosce bene il campionato, è competente ed è un guerriero. Spero sia un Natale di grande condivisione, non mollate, sono con voi”.

foto: Maurizio Laganà

