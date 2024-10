Reggina, gli errori di quel calciatore fortemente voluto e il non utilizzo di Marino

“Abbiamo regalato due gol, forse tre, per errori individuali che hanno spianato la strada del successo al Trapani”. Lo ripete più volte mister Cevoli in conferenza stampa, perché a prescindere da un atteggiamento poco consono ad un campionato durissimo come quello di serie C, non gli sono proprio andate giù quelle disattenzioni che, a suo avviso, hanno poi fortemente condizionato il resto della partita.

E determinati errori sono arrivati proprio da quel calciatore sul quale prima il Ds Taibi e poi lo stesso Cevoli, fanno grande affidamento, tanto da ritenerlo uno degli acquisti più importanti di questa estate.

Petermann, giocatore dotato di buone qualità tecniche e grande capacità di lancio, purtroppo si è ripetuto, perché simili sbavature, senza conseguenze, si erano già viste in occasione della gara di Coppa Italia contro la Vibonese. Errori in fase di uscita che spesso diventano letali per la difesa, insieme ad una lentezza di movimenti forse legata ad una condizione atletica non ideale.

Aspetti che il tecnico aveva già ben individuato, tanto da preferirgli nelle ultime uscite l’ultimo arrivato Zibert, invece relegato in panchina per la trasferta di Trapani. Giorni addietro si parlava di una ampia possibilità di scelta in mezzo al campo, la sensazione è che Cevoli nell’undici iniziale ne abbia sbagliata qualcuna. In attesa di capire pure perché uno dei migliori in fatto di rendimento nella passata stagione come Marino, non riesca a trovare spazio.