Reggina: il GM De Lillo sul calciomercato, il Ds Taibi ed il settore giovanile

Lungo intervento del GM De Lillo a Reggina Tv. Tra gli argomenti trattati, qualche passaggio sul calciomercato, il settore giovanile e la necessità di ricevere aiuti dalle istituzioni:

“Il mercato della Reggina è nelle mani del nostro Ds Taibi che in questi anni ha sempre fatto benissimo. Lui si confronta sempre con il mister ed insieme a lui deciderà dove e come intervenire. Noi punteremo su dei giovani affermati perchè riteniamo siano coloro che hanno forza e vigore e lo faremo per migliorare il gruppo squadra, così come è sempre stato da quando c’è il presidente Gallo. Lasciamo lavorare Taibi siamo in mani sicure, verrà affiancato dal responsabile scouting Fabio Iengo e presto interverremo ancora sul settore giovanile. La Reggina come società sportiva, insieme a tutte le altre, va trattata come quelle aziende che hanno accusato il duro colpo della pandemia, quindi con incentivi da parte delle istituzioni e aiuti per quello che riguarda la tassazione”.