Reggina: la ‘graduatoria’ dei giocatori esclusi fra tribuna e mancata convocazione

Per due volte è toccato anche ad Adejo. A pieno organico gli esclusi saranno sempre sette

Un organico numeroso che per fortuna nelle ultime settimane si è ridotto di qualche unità, ma rimangono pur sempre tanti i 27 calciatori a disposizione del tecnico Pergolizzi. Il quale sostiene di aver condiviso questa scelta con la società assumendosene ogni responsabilità, giustamente anche sulla gestione.

Ha parlato di rotazioni anche se per qualcuno non è stato proprio così vedi Laaribi, Malara e Perri, citando quelli più importanti, mentre nella conta totale abbiamo inserito anche Rosseti, di fatto mai presente e vero mistero irrisolto.

La graduatoria degli esclusi

Mariano 5

Perri 5 (in tribuna in quel primo tempo con l’Acireale, in panchina nel recupero)

Salandria 5 (in tribuna in quel primo tempo con l’Acireale, in panchina nel recupero)

Malara 4 (in tribuna nel secondo tempo con l’Acireale, in panchina nel primo)

Laaribi 3 (non convocato nel primo tempo con l’Acireale, in tribuna nel secondo)

Adejo 2

Queste le prime posizioni dei calciatori più significativi