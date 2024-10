Reggina: quale può essere il 4-3-3 che ha in mente Pergolizzi?

La scelta è ampia, anche se contro il Licata non ci sarà Ba per squalifica e da verificare i due infortuni

Dopo una serie di esperimenti e verificato che il 3-5-2 non sembra l’abito tattico migliore da cucire addosso a questa squadra o quantomeno non produttivo per come si pensava, mister Pergolizzi sembra intenzionato a cambiare. Ha dichiarato che, pur non abbandonando l’idea iniziale, potrebbe essere arrivato il momento di modificare lo schieramento per la necessità, almeno contro le squadre più alla portata, di essere maggiormente aggressivi e veloci.

Vedremo se il cambio avverrà da subito e quindi contro il Licata e così abbiamo provato a immaginare quale potrebbe essere l’undici di partenza. Martinez dovrebbe rimanere il titolare. Davanti a lui Vesprini, essendo Giuliodori indisponibile, poi i due centrali Girasole e Bonacchi e a sinistra Cham, in alternativa Malara che a quattro ha sempre giocato. In mezzo Urso, Forciniti e Barillà (Dall’Oglio nel caso in cui il capitano non dovesse recuperare da un pestone subìto) e in attacco da una parte Provazza o Ragusa, dall’altra Renelus e in mezzo Barranco.