Reggina-Pisa: il Granillo qualche ora prima del match. Striscione in Curva Sud (foto)

Il deserto per le strade di Reggio, il deserto allo stadio. E non è questione di orario, pur avendo già occupato la postazione per assistere al match tra Reggina e Pisa che avrà inizio alle 21. Si spera che a ravvivare un Granillo che resterà desolatamente vuoto, ci possa essere la prestazione della squadra amaranto, di fatto obbligata a vincere vista l’attuale situazione in classifica e il digiuno in fatto di vittoria che dura dalla seconda di campionato.

In Curva Sud non ci sono ovviamente i tifosi, ma uno striscione di incitamento per la squadra:

“Anche se la strada sembra in salita, siamo al vostro fianco perchè la maglia che indossate è la nostra vita”