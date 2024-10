Reggina, quel dato sotto la guida di Cevoli, avrà seguito anche con Drago?

Con i gol di Doumbia e Tassi (ancora una volta), sono salite a quindici le reti realizzate dalla Reggina in questo campionato, con giocatori partiti dalla panchina. Per lungo tempo ci si è chiesti quanto sbagliate fossero lo scelte iniziali di formazione e quanto invece azzeccati i cambi. Un dilemma che rimarrà tale, visto che l’avventura di Cevoli si è interrotta per far posto a Massimo Drago.

Ci saranno sicuramente nuove idee tattiche e di gioco, vedremo se le caratteristiche che ha accompagnato il tecnico di Rimini, si riproporranno anche con il nuovo allenatore. Di sicuro il dato è supportato anche da un organico ampio e tanta possibilità di scelta, insieme ad una panchina lunga con molta qualità dentro. Alla fine che i gol arrivino dai titolari o da chi subentra in realtà cambia poco, purchè arrivino insieme alle vittorie.