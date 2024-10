Reggina: il DG Iiriti sul calciomercato, Folorunsho e Menez

Nel suo intervento al canale ufficiale del club, il DG Iiriti ha fatto un passaggio anche sul prossimo calciomercato e risposto alla domanda riguardante la posizione di Jeremy Menez: “Le operazioni di calciomercato le conduce il DS Taibi, qui c’è il rispetto dei ruoli. E’ chiaro che una sistemata alla squadra va data attraverso qualche uscita per ridurre il numero di calciatori in organico e delle entrate. Insieme al Ds concorderemo come andare ad operare”.

