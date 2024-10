Reggina, Iiriti: ‘Preso Drago perché vogliamo la B subito’

Via Cevoli, presentato questa mattina il nuovo tecnico Massimo Drago. Discorso introduttivo del DG Iiriti che spiega la scelta e ribadisce gli obiettivi: “Insieme al presidente Gallo ed al direttore Taibi abbiamo ritenuto opportuno prendere questa decisione e affidare la squadra a Massimo Drago. Professionista serio e persona per bene, con le idee chiare ed a noi serviva una allenatore così, davvero molto motivato.

Abbiamo puntato su di lui per il raggiungimento dei play off e per vincerli, perché questo è il nostro obiettivo inutile nasconderci dietro un dito, vogliamo andare in serie B”.