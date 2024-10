Reggina: DG Iiriti, DS Taibi e mister Drago, adesso tocca a voi

Se ne parla in ogni angolo della città da questa mattina. I quattro punti restituiti alla Reggina fanno discutere, ovviamente in positivo, perchè assolutamente inaspettati. Quanto la società fosse fiduciosa lo sappiamo, quello che non possiamo sapere è se anche loro immaginavano un risultato così esaltante. In quattro giorni è radicalmente cambiata la classifica della squadra amaranto con sette punti conquistati ed ora i play off ad una sola lunghezza. L’entusiasmo, come è giusto che sia, è tornato nuovamente alle stelle e non si esclude una massiccia presenza di tifosi della Reggina al seguito della squadra in quel di Rieti.

Un ruolo fondamentale in questi giorni che porteranno alla sfida in terra laziale, lo reciteranno il DG Vincenzo Iiriti, il DS Taibi ed il tecnico Drago. Tenere altissima l’attenzione è elemento importantissimo per ripetere prestazioni come quella al Granillo contro il Catania. Nessuna distrazione dovrà arrivare alla squadra, come anche questo clima euforico non dovrà contagiare il gruppo di calciatori che, da adesso e fino alla fine della stagione, dovrà raccogliere il più possibile per agganciare la zona play off e magari guadagnare pure una posizione di vantaggio. Perchè con la restituzione di questi quattro punti lo scenario è totalmente cambiato e da ora si può pensare anche ad una collocazione in griglia più interessante rispetto a quel decimo posto.

Rieti è passaggio fondamentale, poi quattro scontri diretti in cui si potranno capire molte cose sul futuro della Reggina in questa stagione.

