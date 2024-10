Reggina, le argomentazioni dell’avvocato Iiriti che hanno convinto i giudici

Impossibile non ricordare quella frase che proprio nella giornata di ieri, anche per affrontare la vicenda in maniera propositiva, abbiamo riproposto e che ha come protagonista il DG Vincenzo Iiriti: “Siamo fiduciosi ed ottimisti”. E’ incredibile quanto questa società stia facendo in termini pratici, dopo qualunque tipo di dichiarazione. E questa volta si sono davvero superati, perchè anche i più ottimisti avevano ipotizzato un massimo di due punti che la Reggina avrebbe potuto ottenere da questo ricorso.

Ed invece si è andati oltre, molto oltre. Ha lavorato benissimo il pool di avvocati annullando la prima penalizzazione e cancellando ovviamente la recidiva dalla seconda. Ma quello che più ha sorpreso e probabilmente anche determinato il risultato finale, così come si legge nel comunicato ufficiale della società, è stato l’intervento dell’avvocato Vincenzo Iiriti, il DG amaranto.

Una serie di passaggi esposti con grande convinzione e determinazione, una relazione dettagliata di tutto ciò che è accaduto dall’insediamento della nuova società fino ad oggi, la dimostrazione di una netta spaccatura con la gestione passata e quindi tutti gli interventi a copertura della situazione debitoria nei confronti dei tesserati, la buona fede. Argomentazioni che hanno convinto i giudici della Corte Federale d’Appello, tanto da portare ad un verdetto inaspettato.

Da oggi la Reggina guarda con maggiore serenità al futuro, in virtù di una classifica che, come era brutalmente cambiata dopo la penalizzazione, adesso è improvvisamente tornata ad essere parecchio confortante, rispetto a quelli che sono gli obiettivi dichiarati e da raggiungere.