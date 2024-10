Reggina, sulle orme di Kallon: Samb pronto a prendersi gli amaranto. Con il Francavilla…

Arrivato in punta di piedi, come suo solito fare sul gong del calciomercato invernale, ma con tantissima voglia di far bene. Stiamo parlando di Falou Samb, centroavanti senegalese della Reggina. Il giovane calciatore africano, infatti, ha dato ottime indicazioni nello scampolo di match giocato contro il Racing Fondi, nel quale ha dimostrato di riscuotere parecchia simpatia nella tifoseria dello Stretto.

Anche il club di Via Petrara, peraltro, nutre molta fiducia nel ragazzo, nella speranza che possa replicare il cammino a Reggio Calabria di un altro colored divenuto celebre con la maglia amaranto, Mohamed Ajay Kallon. Indimenticabile ex calciatore della Reggina, capace di siglare il primo goal in Serie A nella storia della squadra dello Stretto.

Impossibile, ad oggi, ipotizzare se realmente anche la punta classe ’97 riuscirà a scolpire il proprio nome nella storia del sodalizio reggino. Ma, secondo quanto raccolto da CityNow, starebbe scalando rapidamente le gerarchie dell’apatico attacco di Agenore Maurizi. Candidandosi, di fatto, ad una maglia da titolare, a fianco di Andrea Bianchimano in vista della sfida interna contro la Virtus Francavilla.