Reggina: in attesa del responso, la bella immagine della Gradinata (Foto)

Domenica la Reggina farà il suo esordio al Granillo. Dopo il pareggio contro la V. Francavilla la compagine guidata da mister Toscano punta al risultato pieno, anche per non perdere contatto dalle dirette concorrenti. Domani sarà il giorno della presentazione di German Denis, mentre la società ha chiesto al Comune di Reggio Calabria, la convocazione della Commissione di Vigilanza Provinciale al fine di ottenere il si per l’apertura della Tribuna Est.

Ed a proposito della Gradinata, il colpo d’occhio è sempre più gradevole man mano che ci si avvia verso la fase di completamento. In queste foto lo stato attuale che lascia già intravedere quello che sarà il risultato finale.

