Reggina-abbonamenti: buona impennata, ci si avvicina ai 4000

Terminata prelazione, non sarà più possibile usufruire dello status di “vecchio” abbonato, ma si potranno sottoscrivere solo ed esclusivamente le nuove tessere nei settori Curva Sud, Tribuna Est e Tribuna Ovest. Non sarà inoltre più possibile effettuare il cambio posto.

Ora sarà possibile sottoscrivere la propria tessera anche ON LINE collegandosi al seguente link sul sito Vivaticket.

Basterà cliccare su acquista, una volta completata la procedura, con la ricevuta rilasciata da sistema si potrà ritirare l’abbonamento presso la biglietteria ufficiale del Club.

Si comunica inoltre che, al costo di € 10, sarà possibile la fidelity card che permetterà di andare in trasferta nel caso in cui l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza applichi delle restrizioni. Per tutti coloro in possesso di Tessera del tifosoin corso di validità potranno utilizzarla sino alla data di scadenza. Per sottoscrivere la Fidelity Card è necessaria la presenza fisica della persona a cui va intestata e relativo documento d’identità (no foto tessera). Per i minori di 18 anni sono necessarie sia la copia del documento dell’interessato sia del genitore che ne esercita la patria potestà.

Sono 3681 gli abbonamenti sottoscritti al momento per la stagione 2019/20. Nella giornata di ieri emesse 122 tessere.

