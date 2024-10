Calciomercato: operazioni in entrata non ancora chiuse? Si punta ad un difensore

“Il nostro mercato in entrata è chiuso, certamente non ci faremo sfuggire eventuali buone opportunità”. Queste le parole del DS Taibi ai microfoni di “Passione Amaranto“, la trasmissione andata in onda sul canale facebook ufficiale della società amaranto. Certamente le necessità più immediate sono rappresentate dalle operazioni in uscita quindi Zibert e Strambelli.

Ma volendo analizzare a fondo l’organico, secondo quella che è stata la logica di costruzione, quindi due giocatori per ogni ruolo, nel reparto difensivo si contano cinque giocatori anzichè sei ed è proprio in quel settore che la Reggina si starebbe muovendo secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, avendo avviato la trattativa per portare in riva allo stretto Atanasov, in forza alla Viterbese.

Leggi anche