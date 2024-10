Reggina, DG Gianni: ‘Denis? Reggio merita un giocatore così, adesso i risultati’

German Denis alla Reggina. E’ arrivato questa mattina ed è stato accolto da centinaia di tifosi in festa. Una straordinaria accoglienza riservata al calciatore argentino, accolto dallo staff dirigenziale presenti il DS Taibi ed il DG Andrea Gianni, quest’ultimo ai microfoni del canale ufficiale della Reggina 1914:

“Abbiamo portato un giocatore di levatura internazionale e per questo va ringraziato soprattutto il nostro presidente. La città di Reggio Calabria merita questo calciatore, abbiamo riportato entusiasmo e tutto questo grazie a Luca Gallo che ci consente di poter lavorare in questa direzione. Adesso vanno uniti i risultati sportivi a questo momento di grande coinvolgimento. Da domenica piglio, cattiveria, sputare sangue per arrivare a fare risultato pieno.

Denis in campo con la Cavese lo deciderà mister Toscano, sicuramente è in piena forma, chiaro che dovrà entrare nei meccanismi di squadra, ma non credo sia un problema per un giocatore così importante”.

