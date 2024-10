Reggina, Denis: ‘Sono pronto, conosco il calore dei tifosi’

Atterrato all’aeroporto di Reggio Calabria, il centravanti della Reggina German Denis ha rilasciato le primissime dichiarazioni al canale ufficiale della società:

“Siamo felici, siamo contenti, faccio le visite mediche e poi si parte. Ho tanta voglia di cominciare, sono pronto. E’ veramente molto bello, sapevo che questa piazza è calorosa e noi argentini vogliamo viverla così. Ho giocato fino ad ora, sono a disposizione e spero di poter fare qualcosa per la squadra. Conosco questa piazza, la squadra, il calore dei tifosi.

All’inizio la trattativa non è stata semplice. L’Universitario non mi voleva lasciare, adesso sono felice. A metà settembre arriverà la mia famiglia per poi trasferirsi a gennaio. Ho sposato questo progetto che nel giro di qualche anno dovrà portarci lontano. Ho fatto tre gol alla Reggina, mi aspettavo questa domanda, spero adesso di farne tanti con la maglia amaranto.

L’esultanza è quella che esce al momento e non credo di cambiarla rispetto a quelle fatte fino al momento”.