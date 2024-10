Reggina: arriva Denis, S. Agata chiuso. Fissato il giorno della presentazione

Si aspetta l'arrivo del presidente Gallo per il saluto dei tifosi al centravanti Denis

Arriva Denis, la Reggina blinda il S. Agata: “Si comunica che in vista della gara con la Cavese prevista per domenica primo settembre, gli allenamenti del 27, 28 e 29 agosto si svolgeranno a porte chiuse”.

Allo stesso tempo ci sarà la possibilità di vedere il calciatore argentino questa mattina all’aeroporto di Reggio Calabria questa mattina, arrivo previsto alle 10,20 e soprattutto giovedi pomeriggio al Granillo, giorno in cui è stata stabilita la sua presentazione ufficiale: “German Denis sarà presentato agli organi d’informazione giovedì 29 agosto alle ore 19. Sul manto erboso dello stadio “Oreste Granillo“, sarà il presidente Luca Gallo a presentare il calciatore argentino. Per l’occasione sarà aperta la Tribuna Ovest in modo da permettere ai tifosi di assistere all’evento. Vi aspettiamo!”