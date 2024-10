Reggina-Cavese: attesa per l’apertura della Tribuna Est

In seguito ai lavori che stanno interessando la Tribuna Est, la Reggina comunica di aver chiesto al Comune di Reggio Calabria di convocare, come per norma, la Commissione di Vigilanza Provinciale sui pubblici spettacoli al fine di poter usufruire parzialmente del settore in attesa dell’espletamento dei lavori di posa dei seggiolini.

Presumibilmente la commissione sarà convocata nelle giornata di giovedi o venerdi. Nel caso in cui la stessa commissione non dovesse esprimere parere favorevole, la Reggina permetterà agli abbonati della Tribuna Est di accedere in un settore dedicato in Tribuna Ovest.

