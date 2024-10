Reggina: alla presentazione ufficiale anche l’esterno destro?

Indicazioni positive, tante, quelle venute fuori dalla gara di Coppa Italia vinta dalla Reggina contro il quotato Vicenza. Ma anche conferme su necessità di interventi in alcune zone del campo, così come più volte dichiarato sia dal tecnico Toscano come anche dal DS Taibi.

Da diverse settimane si continua a parlare di due tasselli mancanti individuati in un esterno di destra e l’attaccante. Sul primo Taibi da tempo lavora per convincere Laverone ad accettare il trasferimento a Reggio Calabria, città che il giocatore conosce bene per esserci stato nella stagione 2010-2011. Il cursore di fascia inizialmente aveva manifestato il desiderio di poter continuare a giocare ancora in serie B, la sua posizione potrebbe essere cambiata in questi giorni. Ambizioni della Reggina e conoscenza dell’ambiente potrebbe agevolare ulteriormente il suo trasferimento.

Laterale destro, attaccante, ma non solo. Perchè nonostante la forza di un centrocampo parecchio interessante sul piano della qualità e della quantità, si sta pensando di aggiungere dell’altro. Daniele Altobelli è il profilo sul quale Taibi lavora da diverso tempo sapendo bene due cose: la prima è la numerosa concorrenza da superare in modo particolare quella dell’Alessandria, l’altra la necessità di ridurre il numero di elementi che oggi compongono la linea mediana. Uno o forse due i giocatori in uscita, tra Salandria, Zibert e Marino.

Leggi anche