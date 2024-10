Reggina, sorpresa per gli abbonati il giorno della presentazione

Grande attesa per giorno 9 agosto. Appuntamento in Piazza Duomo

La Reggina premia i suoi tifosi. In occasione della presentazione della squadra di venerdì 9 agosto alle ore 20:30 presso Piazza Duomo sarà sorteggiata, tra le cards abbonamenti sottoscritte, la tessera che avrà diritto ad un buono di 200€ da spendere su prodotti ufficiali della Reggina o, in alternativa, la possibilità di regalare due abbonamenti relativi alla stagione 2019/20 per qualsiasi settore dello Stadio Oreste Granillo.