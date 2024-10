Reggina: abbonamenti a rilento. Il presidente Gallo si aspettava numeri diversi

Non è bastata la vittoria con il Vicenza a stimolare la tifoseria. Si aspetta il grande colpo di mercato?

“In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest e sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera in qualsiasi settore.

Biglietteria ufficiale a Piazza Duomo aperta nei seguenti giorni e orari:

da giovedì 8 a sabato 10 agosto dalle 9 alle 13:00 e dalle 16 alle 20.

Sono 2673 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. Nei giorni 6 e 7 agosto sono stati emessi 115 abbonamenti”.

Nonostante la costruzione di una squadra costruita per un campionato di vertice, le ambizioni diverse rispetto alle recenti passate stagioni e quell’entusiasmo che si è ritrovato, la campagna abbonamenti non riesce a decollare. Ci riferiscono che il presidente Gallo, pare abbia manifestato una leggera delusione per una risposta che si aspettava diversa. Si attende forse l’ultimo grande colpo di mercato?

Leggi anche